На челябинском предприятии ускорили время выполнения заказа в 10 раз

«Закончив активную фазу работы с экспертом, мы распространили полученный опыт на потоки по выпуску манометровых и игольчатых вентилей. Выполнены еще далеко не все поставленные задачи, но 80% завода теперь работает по принципам бережливого производства. Планомерно внедряем эти инструменты на линии по производству нагнетательных клапанов. Запустили систему цифрового учета и контроля выпуска продукции», — сказал директор предприятия «Промснаб» Сергей Ефремов.