На челябинском предприятии ускорили время выполнения заказа в 10 раз

Предприятие «Промснаб», выпускающее в Челябинске детали для нефтяной фонтанной арматуры, сократило время, необходимое на выполнение одного заказа, с 30 до 3 дней, сообщили в региональном фонде развития промышленности. Таких результатов компании удалось достичь благодаря внедрению бережливых технологий, что соответствует задачам федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Уточним, что данное предприятие участвовало в программе «Адресная поддержка повышения производительности труда». Это региональный аналог федерального проекта. В итоге на предприятии, помимо ускорения процесса выполнения заказа, удалось увеличить выработку одного сотрудника с 3 тысяч до более чем 8 тысяч изделий в месяц.
«Закончив активную фазу работы с экспертом, мы распространили полученный опыт на потоки по выпуску манометровых и игольчатых вентилей. Выполнены еще далеко не все поставленные задачи, но 80% завода теперь работает по принципам бережливого производства. Планомерно внедряем эти инструменты на линии по производству нагнетательных клапанов. Запустили систему цифрового учета и контроля выпуска продукции», — сказал директор предприятия «Промснаб» Сергей Ефремов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.