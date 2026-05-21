Бывшего мэра Белгорода Иванова перевели под домашний арест

Свердловский районный суд Белгорода изменил меру пресечения бывшему главе Белгорода Антону Иванову с заключения в СИЗО на домашний арест, сообщает ТАСС.
В декабре Белгородский областной суд отменил 10-летний приговор Иванову по статьям о взятках и злоупотреблениях и отправил его дело на новое рассмотрение. В суде уточнили, что решение приняли в связи с обнаруженными нарушениями уголовно-процессуального закона при делопроизводстве.
Иванова задержали в 2023 году по подозрению в получении взяток в период с февраля 2019 года по февраль 2021 года. Следствие утверждало, что бывший глава города получил в качестве взятки автомобиль BMW, технику и незаконные услуги в виде оплаты полисов страхования на общую сумму более 3,7 млн руб.
В начале 2025 года экс-главу Белгорода приговорили к 10 годам колонии строгого режима по статьям о взятке (ч. 6 ст. 290 УК) и злоупотреблениях должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Вину Иванов не признал.
Он занимал должность мэра города с 21 декабря 2021-го по 7 ноября 2022-го, пост покинул по собственному желанию.
