«Органы отслаивались»: подруга рассказала, как умирала Фемцел Королева

Подруга покончившей с собой в Санкт-Петербурге блогерши Фемцел Королева рассказала о том, что та страдала от серьезных проблем со здоровьем.

— Она мне при жизни запрещала распространять, что за болезнь, ибо бедная боялась насмешек и волны ненависти. Подозреваю, что осложнение РПП. Она кашляла кровью и органы отслаивались, — рассказала девушка.

Приятельница также подтвердила, что информация о смерти Алисы официально подтверждена ее отцом. Семья девушки переживает глубокое горе и испытывает финансовые трудности, собирая средства на похороны.

— Это не вброс и это не попытка привлечь внимание. Пожалуйста, не превращайте чужую трагедию в расследования и попытки найти какой-то «подвох». Алиса достаточно боли натерпелась за всю жизнь, — передает слова подруги блогерши Starhit.

Известно, что девушка часто критиковала свою внешность, называя себя «уродом» и страдала от отсутствия отношений и интимной жизни. В одном из последних постов она рассказывала о своем опыте безответной любви, в то время как ее сверстники создавали семьи и строили долгие отношения.