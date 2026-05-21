«Органы отслаивались»: подруга рассказала, как умирала Фемцел Королева

Подруга покончившей с собой в Санкт-Петербурге блогерши Фемцел Королева рассказала о том, что та страдала от серьезных проблем со здоровьем.
— Она мне при жизни запрещала распространять, что за болезнь, ибо бедная боялась насмешек и волны ненависти. Подозреваю, что осложнение РПП. Она кашляла кровью и органы отслаивались, — рассказала девушка.
Приятельница также подтвердила, что информация о смерти Алисы официально подтверждена ее отцом. Семья девушки переживает глубокое горе и испытывает финансовые трудности, собирая средства на похороны.
— Это не вброс и это не попытка привлечь внимание. Пожалуйста, не превращайте чужую трагедию в расследования и попытки найти какой-то «подвох». Алиса достаточно боли натерпелась за всю жизнь, — передает слова подруги блогерши Starhit.
Известно, что девушка часто критиковала свою внешность, называя себя «уродом» и страдала от отсутствия отношений и интимной жизни. В одном из последних постов она рассказывала о своем опыте безответной любви, в то время как ее сверстники создавали семьи и строили долгие отношения.