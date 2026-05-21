В Калининграде осудили переводчика, укравшего 40 тысяч долларов у директора корейской компании

Делегация из семи человек во главе с директором компании остановилась в отеле в Краснознаменске. Переводчик знал, что у руководителя при себе значительная сумма наличных, которую тот хотел сдать на хранение в сейф. В момент передачи денег мужчина умышленно исказил перевод: директор сообщил, что распоряжаться средствами может только он, однако переводчик объяснил администратору, будто право доступа к сейфу имеет и он сам. Позднее он получил ключ и забрал из сейфа 40 тысяч долларов (примерно 3,5 млн рублей).