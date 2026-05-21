Guardian: в Венгрии сократили срок полномочий премьер-министра республики

Руководство Венгрии сократило срок полномочий премьер-министра республики. Об этом сообщает издание The Guardian.
Согласно источнику, новое правительство Венгрии, во главе которого теперь находится Петер Мадьяр, внесло соответствующую поправку в конституцию. Инициатива предусматривает, что теперь срок пребывания на посту премьер-министра ограничивается максимум восемью годами.
Как уточняется в материале, решение фактически запрещает бывшему премьеру Венгрии Виктору Орбану вернуться на должность главы венгерского правительства.
Ранее KP.RU сообщал, что Петер Мадьяр активно препятствует выделению выходного пособия для Орбана. Закон о начислении средств был принят прошлыми властями Венгрии, однако нынешнее руководство страны не согласно с такой инициативой.