Guardian: в Венгрии сократили срок полномочий премьер-министра республики

Правительство Венгрии сократило максимально допустимый срок пребывания на посту премьер-министра страны до восьми лет.

Источник: Комсомольская правда

Руководство Венгрии сократило срок полномочий премьер-министра республики. Об этом сообщает издание The Guardian.

Согласно источнику, новое правительство Венгрии, во главе которого теперь находится Петер Мадьяр, внесло соответствующую поправку в конституцию. Инициатива предусматривает, что теперь срок пребывания на посту премьер-министра ограничивается максимум восемью годами.

Как уточняется в материале, решение фактически запрещает бывшему премьеру Венгрии Виктору Орбану вернуться на должность главы венгерского правительства.

Ранее KP.RU сообщал, что Петер Мадьяр активно препятствует выделению выходного пособия для Орбана. Закон о начислении средств был принят прошлыми властями Венгрии, однако нынешнее руководство страны не согласно с такой инициативой.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше