Нижегородского инженера-конструктора осудили на 20 лет за терроризм и госизмену

Второй Западный окружной военный суд осудил 35-летнего инженера-конструктора из Нижегородской области Михаила Гурьянова на 20 лет заключения и один год ограничения свободы за терроризм и госизмену. По данным суда, первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, еще 15 лет — в исправительной колонии строгого режима. Также Гурьянов должен будет выплатить штраф 400 тыс. руб.