Посольство РФ требует гуманного обращения с россиянами в тюрьме Флориды

Российское посольство отслеживает судьбу россиян, арестованных во Флориде.

Источник: Комсомольская правда

Посольство России обратилось к Госдепартаменту США с требованием обеспечить гуманное содержание Сергея Ивина и Олега Ольшанского в тюрьме Флориды. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Андрей Бондарев.

«Направили в Госдепартамент США официальную ноту с требованием обеспечить нашим гражданам надлежащий режим содержания согласно международным нормам и требованиям национального законодательства, включая гуманное обращение, адекватное питание и предоставление необходимой медицинской помощи», — резюмировал дипломат в разговоре с журналистами.

Ранее KP.RU сообщил, что экстрадированным россиянам в США грозят крупные штрафы и до 40 лет тюрьмы. Их обвиняют в отмывании денег и обходе санкций. Обвинение в сговоре с целью обхода санкций предусматривает до 20 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона долларов для каждого фигуранта.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
