Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Показания онкопрепарата "Арейма" расширят на два вида рака

Данишевский: показания онкопрепарата "Арейма" расширят на два вида рака.

ПОДОЛЬСК (Московская обл.), 21 мая — РИА Новости. Показания онкологического препарата «Арейма» будут расширены на рак печени и молочной железы в ближайшее время, сообщил РИА Новости вице-президент по корпоративным коммуникациям «Петровакс Фарм» Кирилл Данишевский.

В четверг глава Минпромторга России Антон Алиханов дал старт полного цикла производства в России онкологического препарата «Арейма» с международным непатентованным наименованием камрелизумаб на производственном комплексе компании «Петровакс Фарм».

«У нас показания: рак пищевода, рак носоглотки, рак легкого, на сносях — рак печени и самый сложный — рак молочной железы, крайне негативный, когда ничего не помогает. Это то, что в ближайшее время. Рак молочной железы в августе ожидаем, а печень — до конца года», — сказал Данишевский.

«Арейма» (камрелизумаб) — иммуноонкологический препарат, зарегистрированный в России для лечения местнораспространенного и метастатического плоскоклеточного рака пищевода, рецидивирующего и метастатического рака носоглотки, местнораспространенного или метастатического неплоскоклеточного немелкоклеточного рака легкого, местнораспространенного или метастатического плоскоклеточного немелкоклеточного рака легкого.

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше