Показания онкопрепарата "Арейма" расширят на два вида рака

ПОДОЛЬСК (Московская обл.), 21 мая — РИА Новости. Показания онкологического препарата «Арейма» будут расширены на рак печени и молочной железы в ближайшее время, сообщил РИА Новости вице-президент по корпоративным коммуникациям «Петровакс Фарм» Кирилл Данишевский.
В четверг глава Минпромторга России Антон Алиханов дал старт полного цикла производства в России онкологического препарата «Арейма» с международным непатентованным наименованием камрелизумаб на производственном комплексе компании «Петровакс Фарм».
«У нас показания: рак пищевода, рак носоглотки, рак легкого, на сносях — рак печени и самый сложный — рак молочной железы, крайне негативный, когда ничего не помогает. Это то, что в ближайшее время. Рак молочной железы в августе ожидаем, а печень — до конца года», — сказал Данишевский.
«Арейма» (камрелизумаб) — иммуноонкологический препарат, зарегистрированный в России для лечения местнораспространенного и метастатического плоскоклеточного рака пищевода, рецидивирующего и метастатического рака носоглотки, местнораспространенного или метастатического неплоскоклеточного немелкоклеточного рака легкого, местнораспространенного или метастатического плоскоклеточного немелкоклеточного рака легкого.