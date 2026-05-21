Награждение премии в области народных промыслов состоится на площадке Совфеда

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поддержала инициативу о проведении церемонии награждения Первой Национальной премии в области народных художественных промыслов на площадке Совфеда. Об этом сообщила член Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Ольга Щетинина.
Первая Национальная премия в области народных промыслов изначально возникла благодаря нижегородской инициативе — премии «На_Родном», предложенной Глебом Никитиным. Теперь по поручению Валентины Матвиенко совместно с правительством Нижегородской области учреждена национальная премия. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление 10 мая.
Премия будет вручаться каждый год в десяти номинациях, в том числе — лучший мастер, лучшая организация, лучший образовательный проект, туристический маршрут и другие направления. Заявки принимаются с 27 мая. Поучаствовать смогут как предприятия, так и самозанятые мастера со всей страны.
Экспозиция премии будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме.
