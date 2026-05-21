Тайна «Марии Целесты»: что превратило ее в самый жуткий корабль-призрак в истории

Исследователи из Манчестерского университета поставили эксперимент и объявили, что почти разгадали тайну легендарного корабля-призрака «Мария Целеста». Судно было обнаружено в Атлантическом океане, но на нем не нашли ни одного человека, а сам корабль казался не тронутым. История «Марии Целесты» и теории об исчезновении ее экипажа — в материале «Вечерней Москвы».
Корабль с самого начала преследовали несчастья.
Судно «Мария Целеста» было спущено на воду в 1861 году в Новой Шотландии и изначально носило имя «Амазонка». Практически с момента постройки его преследовали несчастья. В первом же рейсе капитан скончался от пневмонии. Судно не раз получало повреждения, а в октябре 1867 года и вовсе село на мель в бухте Коу-Бей у острова Кейп-Бретон. Ущерб оказался настолько серьезным, что в 1868 году владельцы продали его.
«Амазонку» выкупили американские владельцы, восстановили и дали новое имя — «Мария Целеста». Последующие четыре года судно плавало без каких-либо происшествий. В октябре 1872 года командование кораблем принял 37-летний Бенджамин Спунер Бриггс — опытный моряк из Массачусетса. Он происходил из семьи потомственных мореходов, его отец также был капитаном.
Бриггс пользовался репутацией принципиального трезвенника, глубоко верующего христианина и смелого командира. В морских кругах его уважали. К подбору команды он подходил с особой тщательностью. Незадолго до рокового отплытия Бриггс в письме матери признался, что полностью доволен судном и экипажем. А его жена Сара рассказывала своей матери, что команда выглядит спокойной и надежной.
Экипаж исчез без следа.
На «Марию Целесту» погрузили 1701 бочку промышленного спирта. 7 ноября 1872 года корабль покинул Нью-Йорк и отправился в Геную. Всего на борту было 10 человек: капитан Бриггс, его супруга Сара, их двухлетняя дочь София и семеро членов экипажа.
По данным судового журнала, на протяжении двух недель корабль «Мария Целеста» противостоял шторму в Атлантическом океане. Последняя запись в вахтенном журнале оставлена 25 ноября в пять часов утра: судно находилось в шести милях к северо-востоку от острова Санта-Мария, когда берег был уже виден. А затем — ни одной записи.
Спустя 10 дней, 5 декабря, британская бригантина «Деи Грация» шла через Атлантический океан примерно в 400 милях восточнее Азорских островов. Внезапно люди на борту заметили другой корабль — он бесцельно дрейфовал, его паруса развевались, но на палубе никого не было видно. Когда капитан подошел ближе, его охватил ужас: это была «Мария Целеста», покинувшая Нью-Йорк всего на восемь дней раньше его собственного судна. Все 10 человек, находившиеся на борту, исчезли без следа.
Корабль был в хорошем техническом состоянии и сохранял способность двигаться. Провизии и пресной воды на борту хватило бы на шесть месяцев. Груз, состоявший из 1701 бочки промышленного спирта, остался почти целым — не хватало только девяти бочек.
Вещи членов экипажа остались нетронутыми и лежали на своих местах. Моряки даже бросили свои курительные трубки — а это, как объяснял капитан Морхаус, служит верным признаком того, что люди покидали судно в состоянии паники. На палубе нашли измерительный шнур, которым определяют уровень воды в трюме, — судя по всему, его применяли незадолго до того, как люди оставили корабль. Один из насосов оказался разобран. Уровень воды в трюме достигал одного метра, что не представляло серьезной угрозы.
При этом отсутствовала единственная спасательная шлюпка, а также исчезли формуляр корабля и навигационные инструменты капитана — секстант, хронометр, судовая навигационная книга. Никаких следов борьбы, насилия или крови не обнаружили. Компас был поврежден, но незначительно.
Ни о ком из 10 человек, находившихся на борту «Марии Целесты», больше никогда не поступало никаких известий.
Теории исчезновения экипажа.
Мятеж.
После обнаружения корабля британский суд организовал слушания. Главный генеральный прокурор Фредерик Солли-Флуд предположил, что команда напилась промышленного спирта, устроила кровавый бунт, а затем скрылась в море. Однако суд отклонил эту версию, так как следов борьбы и кровопролития обнаружено не было.
Мошенничество.
Затем под подозрение попали члены экипажа «Деи Грации». Прокурор также выдвинул версию о сговоре между двумя капитанами. По его мнению, всю ситуацию могли специально разыграть, чтобы получить плату за корабль, возвращенный хозяину. Однако никаких доказательств этому найдено не было.
Столкновение с плавучим островом.
В 1951 году моряк Дод Орсборн выдвинул гипотезу: «Мария Целеста» натолкнулась на плавучий песчаный остров — такие глыбы выносятся в океан из устья подземной реки в Мавритании. Экипаж попытался дойти на шлюпках до Азорских островов, но утонул, а остров затем ушел на дно, оставив судно дрейфовать. Обнаружение корабля восточнее Азорских остров Орсборн объяснял тем, что шторм исказил счисление координат. Однако и эта версия была опровергнута: подобные песчаные массивы не встречаются так далеко от берега, к тому же пассаты отнесли бы судно к югу, а не северу,
Мистика и НЛО.
Ни одну из теорий доказать так и не удалось, и расследование закрыли. Однако эта история настолько взбудоражила людей, что тут же начали появляться и другие, более мистические версии. В газетах стали писать про то, что корабль мог подвергнуться нападению кракена — огромного морского чудовища, однако в таком случае у судна должны были быть серьезные повреждения, но их не было.
По другой версии, на экипаж могли оказать воздействие русалки или сирены, заставившие их обезуметь и выпрыгнуть за борт. В XX веке была выдвинута версия, что на команду воздействовал некий инфразвук, который свел их с ума. Согласно этой гипотезе, штормы способны генерировать звуковые колебания, которые пагубно влияют на человеческую психику.
Выдвигались также версии о Бермудском треугольнике и даже о похищении команды инопланетянами, однако все эти теории всерьез не рассматривались.
Новая версия.
Еще в 1940 году врач Оливер Кобб выдвинул версию, что экипаж покинул судно из-за взрыва паров спирта в трюме. Так как там находилась 1701 бочка со спиртом, а девять из них позже нашли пустыми, то вероятно, что этанол испарился сквозь древесину. В теплых водах у Азорских островов концентрация паров выросла, и для воспламенения хватило бы небольшой искры.
Долгое время слабым местом гипотезы считалось отсутствие каких-либо следов возгорания, но в 2026 году специалисты Манчестерского университета провели эксперимент. Они построили модель корабля масштабом 1:18, заполнили трюм смесью паров спирта и воздуха и повысили температуру до соответствующей погоде Азорских островов. Небольшая искра вызвала мощную вспышку синего пламени с температурой около двух тысяч градусов, которая продлилась несколько секунд. Она создала ударную волну, открыла люки, но не оставила копоти и других следов горения.
Экипаж «Марии Целесты» мог в панике покинуть судно, опасаясь нового взрыва, после чего шлюпка затерялась в океане. Окончательно разгадать тайну без новых доказательств пока невозможно, но эта версия теперь считается наиболее правдоподобной.
Что касается судьбы самой «Марии Целесты» после обнаружения, судно продолжало выходить в море еще 13 лет, но под новыми владельцами. В 1885 году капитан Гилман Паркер с целью страхового мошенничества намеренно разбил «Марию Целесту» о рифы у берегов Гаити.
