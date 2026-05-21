Тайна «Марии Целесты»: что превратило ее в самый жуткий корабль-призрак в истории

В 1951 году моряк Дод Орсборн выдвинул гипотезу: «Мария Целеста» натолкнулась на плавучий песчаный остров — такие глыбы выносятся в океан из устья подземной реки в Мавритании. Экипаж попытался дойти на шлюпках до Азорских островов, но утонул, а остров затем ушел на дно, оставив судно дрейфовать. Обнаружение корабля восточнее Азорских остров Орсборн объяснял тем, что шторм исказил счисление координат. Однако и эта версия была опровергнута: подобные песчаные массивы не встречаются так далеко от берега, к тому же пассаты отнесли бы судно к югу, а не северу,