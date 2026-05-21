В Афганистане прокомментировали новость о разрешении браков с 9-летними девочками

Сообщения СМИ об отмене минимального возраста замужества в Афганистане ложны. Критика со стороны противников исламских законов не нова и не важна. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед.
«Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада издал отдельное постановление о том, что выдача замуж девушки без ее согласия запрещена», — резюмировал пресс-секретарь верховного лидера.
15 мая в Афганистане вступил в силу закон о расторжении брака и раздельном проживании супругов, который не связан с возрастом девушек, намеревающихся выйти замуж. Новый закон облегчает работу судов и принятие решений судьями, строго соблюдая закон, подчеркнул Забиулла.
Ранее появилась новость о том, что в Афганистане сняли запрет на вступление в брак с девочками, достигшими возраста 9 лет.