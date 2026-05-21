Пострадавших при ЧП в школе Севастополя выпускников освободили от экзаменов

Инцидент произошел утром 20 мая. Ученики выпускного класса вышли на балкон на втором этаже над центральным входом в школу, чтобы сфотографироваться. Балкон не выдержал и обрушился. С него упали шесть мальчиков и трое девочек 17 лет. Трое подростков сейчас госпитализированы в тяжелом состоянии. Губернатор отметил, что одного из пострадавших перевезут для лечения в Москву. СКР возбудил уголовное дело.