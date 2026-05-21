В Афганистане отменили возрастной порог для вступления девочек в брак

Правительство талибов в Афганистане приняло закон, фактически отменяющий минимальный возраст вступления в брак для девочек. Об этом сообщает The Times со ссылкой на правительственный документ «Принципы раздельного проживания супругов».
Документ был утвержден верховным лидером талибов Хайбатуллой Ахундзадой. Согласно новым правилам, возможность вступления в брак теперь привязана не к возрасту, а к наступлению половой зрелости. В документе также говорится, что молчание «девственницы, достигшей половой зрелости», может считаться согласием на брак.
Как отмечают эксперты, это означает легализацию детских браков. По данным крупнейшей суннитской правовой школы, минимальный возраст наступления половой зрелости у девочек может составлять девять лет.
Ранее, согласно гражданскому кодексу Афганистана 1977 года, минимальный брачный возраст для девочек составлял 16 лет, для мальчиков — 18. Закон 2009 года «О ликвидации насилия в отношении женщин» криминализировал браки с девочками младше 15 лет. Новый закон талибов полностью отменяет эти ограничения.
«Теперь этот возрастной порог устранен. Если девочка достигает половой зрелости в девять или десять лет, она считается законно готовой к браку», — заявила глава исследовательской правозащитной организации Conflict Analysis Network (CAN) Хория Мосадик.
Документ также предусматривает, что брак девочки, заключенный по договоренности отца или деда, предусматривает возможность аннулирования брака только в отдельных случаях — например, если муж признан жестоким, психически нездоровым или «морально испорченным». При этом жестокое обращение не считается достаточным основанием для развода.
«Другими словами, даже если муж проявляет жестокость по отношению к жене, это само по себе не является основанием для развода. Если муж проявляет насилие, суд сначала попытается примирить супругов, а не предоставить женщине развод и защиту», — пояснила глава афганской правозащитной организации Rawadari Шахарзад Акбар.
По ее словам, главный посыл нового закона заключается в том, что женщина не может уйти от мужа без его согласия. Согласно оценкам ЮНИСЕФ, около 28% женщин в Афганистане в возрасте от 15 до 49 лет были выданы замуж до достижения 18 лет. Правозащитники опасаются, что после отмены возрастных ограничений число детских браков вырастет.
Организация Объединенных Наций (ООН) уже выразила «серьезную озабоченность» по поводу нового закона, принятого в Афганистане, который включает положения о детских браках. В публикации отмечается, что этот кодекс еще больше усиливает дискриминацию в отношении женщин и девочек. «Это подрывает принцип свободного и полного согласия и не обеспечивает защиту наилучших интересов ребенка», — говорится в заявлении.
После возвращения талибов к власти в августе 2021 года положение женщин и девочек в Афганистане резко ухудшилось. Девочкам запретили получать образование после шестого класса, женщинам закрыт доступ к университетам, а также введены ограничения на трудоустройство, поездки и участие в общественной жизни. Кроме того, талибы ликвидировали государственные структуры, занимавшиеся защитой женщин, включая министерство по делам женщин и специальные подразделения полиции по борьбе с домашним насилием.
В 2024-м в Афганистане запретили строить дома с окнами, которые выходят на соседскую кухню или другие места, где обычно находятся женщины. Как писала The New York Times, после землетрясения, которое произошло в Афганистане в ночь на 1 сентября 2025 года, многие спасатели-мужчины не помогали женщинам из-за запрета на контакты между не связанными родством женщинами и мужчинами.
