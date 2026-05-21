Обезвоживание организма: врач Косенкова предупредила об опасности кофе в жару

Главный врач городской поликлиники № 220 московского Департамента здравоохранения Анна Косенкова рекомендовала ограничить употребление кофе в жаркую погоду, а людям с хроническими заболеваниями — вовсе отказаться от него.
— Кофеин обладает мочегонным эффектом, а в жару организм и так теряет много жидкости, поэтому кофейных напитков лучше выпивать не более одной чашки в день, а людям с хроническими заболеваниями рекомендовано полностью исключить кофе, — отметила медик.
Она подчеркнула, что употребление кофе в жаркую погоду может усугубить обезвоживание организма, передает РИА Новости.
Кандидат медицинских наук Ольга Уланкина предупредила, что жаркая погода увеличивает риск обострения мочекаменной болезни, заболеваний дыхательных путей, а также нервной системы. По словам кардиолога, от резкой жары больше всего страдают пожилые люди.
А врач-кардиолог, липидолог флагманского центра «Будь здоров» Татьяна Маклакова отметила, что слишком резкое изменение погоды в мае может вызвать волну инсультов и гипертонических кризов.