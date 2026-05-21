Зона отчуждения в Чернобыле удивила ученых своей фауной: вот какие находки обнаружили

В Чернобыльской зоне, заповедниках и других районах северной Украины установили 174 фотоловушки. Наибольшее разнообразие животных обнаружено в зоне отчуждения и Древлянском заповеднике. Там чаще фиксировали рысей, волков, лосей, благородных оленей и лошадей Пржевальского. Исследователи отметили, что ключевым фактором восстановления популяций животных стало отсутствие людей. В материале подчёркивается значимость крупных охраняемых территорий с минимальным вмешательством человека.