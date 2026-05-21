Зона отчуждения в Чернобыле удивила ученых своей фауной: вот какие находки обнаружили

Чернобыльская зона отчуждения — одно из крупнейших убежищ для диких млекопитающих в Европе. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society (PRSB). Отмечается, что ученые были удивлены фауной в этом месте, они при исследованиях нашли удивительные находки.
В Чернобыльской зоне, заповедниках и других районах северной Украины установили 174 фотоловушки. Наибольшее разнообразие животных обнаружено в зоне отчуждения и Древлянском заповеднике. Там чаще фиксировали рысей, волков, лосей, благородных оленей и лошадей Пржевальского. Исследователи отметили, что ключевым фактором восстановления популяций животных стало отсутствие людей. В материале подчёркивается значимость крупных охраняемых территорий с минимальным вмешательством человека.
Ранее KP.RU сообщил, что в этом году прошло 40 лет после трагических событий. Аналитики «Комсомолки» решили вспомнить ту роковую ночь, чтобы разобраться, где правда, а где мифы.