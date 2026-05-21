Школьникам будут начислять допбаллы к ЕГЭ за умение управлять дроном

— В этом году мы в тестовом режиме введем такой норматив, как управление беспилотными летательными аппаратами. Со следующего года все желающие по всей стране уже смогут получить по этому испытанию знак ГТО. Так что готовьтесь, — передает слова министра Интерфакс.