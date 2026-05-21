Школьникам будут начислять допбаллы к ЕГЭ за умение управлять дроном

Навыки пилотирования беспилотных летательных аппаратов планируется включить в нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом рассказал глава Министерства спорта Михаил Дегтярев.
Он уточнил, что это позволит школьникам получить до 10 дополнительных баллов к результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Новое испытание будет запущено в тестовом режиме уже в текущем году, а со следующего года станет доступно по всей России.
— В этом году мы в тестовом режиме введем такой норматив, как управление беспилотными летательными аппаратами. Со следующего года все желающие по всей стране уже смогут получить по этому испытанию знак ГТО. Так что готовьтесь, — передает слова министра Интерфакс.
Ранее Рособрнадзор назвал список вещей, которые можно взять на ЕГЭ-2026. Участники экзамена, помимо обязательных вещей (черная ручка и паспорт), могут взять с собой лекарства, перекус, бутылку воды и специальные техсредства (для лиц с ограниченными возможностями здоровья).