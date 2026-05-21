Погромы не увенчались успехом

На следующий день после призывов фигуранты смогли собрать группу из ста человек, вооруженных палками, дубинками, битами, кастетами и холодным оружием. Нападение было предотвращено сотрудниками полиции. Кроме того, следователи установили, что Шовхалов приобрел огнестрельное оружие, которое планировал использовать в ходе беспорядков, а также вымогал у знакомого 10 тыс. руб., угрожая расправой над ним и его супругой. Из-за этого ему отдельно вменены незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и вымогательство (ч. 1 ст. 163 УК РФ).