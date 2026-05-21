Завод в Волгограде выплатил 1,2 млн рублей за утечку стоков

— Межрегиональным управлением, совместно с Управления МВД России по городу Волгограду, установлен факт загрязнения почвы вследствие сброса жидких отходов на рельеф местности на территории Акционерного общества «Промстройконструкция», — уточнили в Росприроднадзоре. — По результатам лабораторных исследований выполненных филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» — ЦЛАТИ по Волгоградской области установлено наличие превышения концентраций загрязняющих веществ в почве, что привело к негативному воздействию на плодородный слой почвы и загрязнению земель химическими веществами.