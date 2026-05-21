Появились зубки и зажило лицо: как изменилась девочка «с маской Бэтмена» после операции в Петербурге

Семилетняя Луна Феннер из США, известная по всему миру как девочка «с маской Бэтмена», вернулась в Санкт-Петербург для прохождения новых операций на лице. Семья малышки поделилась с «КП-Петербург» фото девочки, показав, как она изменилась спустя почти год после последней операции.
На снимке видно, как малышка повзрослела за это время. У нее также появились новые, коренные зубки, а участки лица, которые были прооперированы, хорошо зажили.
Сейчас семья Луны находится в Петербурге, где врачи проведут девочке еще одну операцию. Правда, ее пришлось перенести на следующую неделю — малышка приболела за время путешествия в Северную столицу России.
С самого рождения на лице у девочки была гигантская черная родинка, похожая на маску Бэтмена, которая в любой момент могла перерасти в рак. Врачи на родине оказались бессильны, однако специалисты из России предложили свою помощь, удалив около 80% рубцов за время двух визитов семьи Луны в страну.