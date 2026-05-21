Первые два земских тренера переехали в районы Волгоградской области

В Волгоградской области заработала программа «Земский тренер» и первые два ее участника уже устроились на работу в районные спортучреждения, сообщает администрация региона.
По условиям программы специалистам, участвующим в ней, предстоит жить и работать в населенных пунктах с населением не больше 50 тысяч человек в течение как минимум пяти лет. В качестве «подъемных» они могут получить выплату в размере одного миллиона рублей. Участниками программы могут стать те, кто хочет переехать в небольшие населенные пункты или вернуться на малую родину после обучения. Так, один из первых земских тренеров региона переехал в Светлый Яр из Волгограда, а вторая переехала из Калача-на-Дону в Среднеахтубинский район.
А еще одна волгоградка стала финалисткой конкурса «Народный почтальон» и борется за звание лучшего с коллегами из ДНР и Белгородской области.