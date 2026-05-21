Нижегородские ветераны СВО прошли переподготовку по профилю «тренер по адаптивному спорту»

Нижегородские ветераны СВО Дмитрий Панкратов и Сергей Харинов прошли повышение квалификации по профилю «тренер по адаптивному спорту» на базе Самарского государственного социально-педагогического университета. Об этом сообщает Нижегородский филиал фонда «Защитники Отечества».
Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» реализует программу по реабилитации ветеранов с инвалидностью посредством вовлечения в занятия следж-хоккеем. Создание условий для адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО проходит в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».
«Безусловно, наши ветераны, прошедшие эту переподготовку, вернутся в свои регионы не просто спортсменами, а наставниками, которые смогут повести за собой тех, кто сегодня еще сомневается в своих силах. Дмитрий и Сергей играют в команде ветеранов СВО по следж-хоккею “Штурм” с первых дней её основания. И их опыт в адаптивном спорте бесценен», — считает руководитель нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова.
Участники программы из 14 регионов России освоили практическую и теоретическую часть тренировочного процесса на базе Самарского государственного социально-педагогического университета. Обучение ведётся по программе «Организационно-методические основы профессиональной деятельности специалиста в области физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры, адаптивного спорта и фитнеса». Выпускники этого курса будут задействованы в деле популяризации следж-хоккея среди тех, для кого спорт сегодня является частью жизни.
«Когда человек, прошедший испытания, находит в себе силы не просто двигаться вперед, а вести за собой других — это и есть настоящая победа духа. В обучающей программе в Самаре приняли участие и наши нижегородские участники СВО, которые хотят быть тренерами по адаптивным видам спорта. В Нижегородской области мы уделяем большое внимание вовлечению наших героев в спорт. Уже видим, как некоторые них из любительского спорта переходят в профессиональный, а некоторые стремятся стать и тренерами, чтобы помочь своим боевым товарищам тоже найти себя в спорте. Спорт объединяет и помогает им обрести новые смыслы в жизни», — отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.
Помимо обучения, для гостей была подготовлена насыщенная экскурсионная программа: посещение театра, знакомство с историей Самарской области и общение в неформальной обстановке.
«Дни обучения прошли, как один миг, потому что мы занимались любимым делом в компании единомышленников. Полученные знания будем применять в работе с ветеранами СВО, получившими инвалидность, которые захотят стать частью нашей следж-хоккейной команды “Штурм”», — рассказал ветеран СВО Дмитрий Панкратов.
Напомним, государственную программу «Спорт России» запустили с 2025 года, чтобы сделать спорт популярнее и улучшить качество жизни людей. Благодаря программе появляется все больше возможностей для занятий спортом: строят стадионы и площадки с тренажерами, проводят спортивно-массовые мероприятия, возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Кроме того, развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО.
Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.