Губерниев пожелалал «Гном Гномычу» успехов после смены спортивного гражданства

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что решение Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, сменить спортивное гражданство — личное дело семьи.
— Это личное дело семьи, чисто практические и понятные спортивные интересы, может бизнес или любовь к Баку. Желаю Гном Гномычу успехов и здоровья, — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Александр Плющенко — сын Евгения Плющенко и телеведущей Яны Рудковской. С раннего детства он был известен как «Гном Гномыч» и постоянно появлялся в соцсетях, телешоу и рекламе вместе с родителями.
Сам Евгений Плющенко рассказал, что его сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. При этом фигуристка Алена Леонова выразила мнение, что решение семьи Плющенко является адекватным и обоснованным.
Александр Плющенко заявил, что, несмотря на получение спортивного гражданства Азербайджана, он остается русским. Спортсмен также выразил пожелание, чтобы в Россию приезжало как можно больше фигуристов из разных стран.