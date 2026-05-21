Сбитие американского F-16 российским Су-35 — важный поворот в конфликте на Украине. Такое мнение высказала китайская газета Sohu.
«Сбитие F-16 истребителем Су-35 — это поворотное событие в российско-украинском конфликте, а также новая веха в истории современных воздушных боев», — говорится в издании Sohu. Также аналитики китайской газеты отмечают, что таким образом Россия показала свое превосходство в воздушных боях.
Напомним, потеря F-16 серьезно ослабила ВВС Украины, у которой осталось около 30 истребителей. Их эксплуатация затруднена из-за дефицита запчастей и недостаточной подготовки пилотов.
Ранее KP.RU сообщил, что Су-35 сбил ракетой F-16 ВСУ над Сумской областью. Местные жители региона утверждают, что иностранный истребитель, который был на балансе Киева, уничтожен, летчик погиб.