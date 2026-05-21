Картину Бэнкси с девочкой и воздушным шаром продали за 18 млн долларов

В США картину Бэнкси с девочкой и воздушным шаром продали за 18 миллионов долларов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Полотно британского уличного художника «Девочка и воздушный шар на найденном пейзаже» ушло с молотка на аукционе Fair Warning. Покупателем стал анонимный коллекционер из США, который участвовал в торгах по телефону.
По данным издания, работа достигла верхней границы оценки аукционного дома. Перед продажей ее стоимость называли в диапазоне от 13 до 18 миллионов долларов.
«Картина в серых тонах, на которой изображена маленькая девочка, смотрящая на улетающий красный воздушный шар, была продана за 18 млн долларов в среду», — говорится в публикации.
Работа была создана в 2012 году. На сайте Fair Warning указано, что Бэнкси написал ее аэрозольными красками на холсте размером 59 на 69,5 сантиметра. Теперь это полотно стало третьим по стоимости среди работ художника, когда-либо проданных на аукционе.
Ранее KP.RU сообщал, что частично уничтоженную шредером работу Бэнкси «Любовь в мусорном баке» продали на аукционе Sotheby’s за 25,4 миллиона долларов. До перформанса с повреждением произведение было известно как «Девочка с шаром». Этот случай стал одним из самых известных эпизодов на арт-рынке последних лет.