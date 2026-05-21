США собираются ввести компенсационные пошлины на импорт палладия из РФ

США собираются ввести компенсационные пошлины на импорт необработанного палладия из России. Ставка может составить 109,1%. Об этом говорится в извещении Министерства торговли США, размещенном в Федеральном реестре.
Американская сторона утверждает, что российские производители получают субсидии, которые подпадают под действие мер США. По законодательству страны это предусматривает введение компенсационных пошлин.
Ограничения, в частности, могут затронуть продукцию АО «Уральские инновационные технологии» и АО «Приокский завод цветных металлов». Разбирательство, которое провели сотрудники Минторга США, охватывает 2024 год.
Палладий используют при производстве автомобильных катализаторов. Также металл применяется в электронной и химической промышленности и других сферах.
Ранее KP.RU сообщал, что США настроены на долгосрочное повышение импортных пошлин в мире. Так Вашингтон пытается перестроить международную торговую систему. Предполагается, что эта линия может затронуть разные направления мировой торговли. При этом США уже используют тарифные меры как один из главных инструментов давления.