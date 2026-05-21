США собираются ввести компенсационные пошлины на импорт палладия из РФ

Американские пошлины на импорт палладия из РФ могут превысить 100%

Источник: Комсомольская правда

США собираются ввести компенсационные пошлины на импорт необработанного палладия из России. Ставка может составить 109,1%. Об этом говорится в извещении Министерства торговли США, размещенном в Федеральном реестре.

Американская сторона утверждает, что российские производители получают субсидии, которые подпадают под действие мер США. По законодательству страны это предусматривает введение компенсационных пошлин.

Ограничения, в частности, могут затронуть продукцию АО «Уральские инновационные технологии» и АО «Приокский завод цветных металлов». Разбирательство, которое провели сотрудники Минторга США, охватывает 2024 год.

Палладий используют при производстве автомобильных катализаторов. Также металл применяется в электронной и химической промышленности и других сферах.

Ранее KP.RU сообщал, что США настроены на долгосрочное повышение импортных пошлин в мире. Так Вашингтон пытается перестроить международную торговую систему. Предполагается, что эта линия может затронуть разные направления мировой торговли. При этом США уже используют тарифные меры как один из главных инструментов давления.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше