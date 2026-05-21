Врач Гадзиян: Мужчины после 50 лет сталкиваются с серьезными проблемам со здоровьем

Мужчины старше 50 лет, страдающие от пониженного уровня тестостерона, могут столкнуться с целым спектром проблем со здоровьем. Дефицит этого гормона, играющего ключевую роль в регуляции множества процессов в организме, затрагивает практически все системы. Об этом предупредил уролог Марк Гадзиян.

Тестостерон отвечает за белковый, жировой и углеводный обмен, поддерживает плотность костей, влияет на работу нервной и репродуктивной систем. Его недостаток после 50 лет может проявляться в снижении либидо и сексуальной активности, эректильной дисфункции, повышенной утомляемости и увеличении жировой массы.

Гадзиян также предупреждает о возможном ухудшении когнитивных функций, бессоннице, нарушениях вегетативной нервной системы, анемии, выпадении волос и истончении кожи. При выявлении дефицита гормона обратиться к специалисту для назначения соответствующей терапии.

— При подтвержденном дефиците тестостерона заместительная терапия достоверно улучшает либидо, эрекцию и настроение, увеличивает мышечную массу, плотность костей и нормализует метаболические показатели, — написал доктор в своем Telegram-канале.

Уролог Ибрагим Ярметов рассказал, что риск мужского бесплодия возрастает при длительном приеме анаболических стероидов и некоторых гормональных препаратов.