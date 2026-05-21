Бывшего мэра Белгорода Иванова выпустили из СИЗО под домашний арест

Бывшего мэра Белгорода Антона Иванова выпустили из СИЗО, изменив меру пресечения в отношении чиновника на домашний арест до 14 июля. Об этом говорится в картотеке Свердловского районного суда Белгорода.
«Определение отменено с применением судом домашнего ареста», — уточняется в материалах суда.
Свердловский районный суд в феврале 2025 года приговорил экс-мэра города к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также был назначен штраф в размере 11,3 млн рублей. В 2023 году Иванов был задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.
До назначения на пост мэра Белгорода он являлся генеральным директором Белгородской ипотечной корпорации и регионального фонда поддержки ИЖС.