«Локомотив» второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина

Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Fonbet. Клуб завоевал Кубок Гагарина второй раз подряд. Встреча закончилась со счетом 3:2.