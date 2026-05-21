Тревожный сигнал после 50: врач предупредил мужчин о скрытой угрозе

Уролог Марк Гадзиян предупредил мужчин старше 50 лет о возможных проблемах со здоровьем при снижении уровня тестостерона. Об этом врач написал в своем Telegram-канале.
По словам специалиста, дефицит тестостерона в зрелом возрасте встречается достаточно часто. Он отметил, что этот гормон влияет на обмен веществ, состояние костной ткани, а также работу нервной и репродуктивной систем.
Гадзиян сообщил, что при недостатке тестостерона мужчины могут столкнуться со снижением либидо и сексуальной активности, эректильной дисфункцией, повышенной утомляемостью и увеличением жировой массы. Кроме того, врач указал на риск появления проблем с костями, раздражительности и депрессивных состояний.
В перечень возможных последствий уролог также включил ухудшение когнитивных функций, бессонницу, нарушения работы вегетативной нервной системы, анемию, выпадение волос и истончение кожи.
По словам врача, при подтвержденном дефиците тестостерона заместительная терапия способна улучшить либидо, эмоциональное состояние, плотность костей и метаболические показатели, а также помочь в наборе мышечной массы.
Врач подчеркнул, что снижение уровня тестостерона может развиваться постепенно, поэтому многие мужчины долгое время не связывают ухудшение самочувствия с гормональными изменениями. Для подтверждения дефицита врач рекомендовал проходить обследование и контролировать показатели гормонального фона.
