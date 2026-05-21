В Калининграде дольщик взыскал с застройщика миллион за нарушение условий договора

Судебные приставы взыскали со строительной фирмы в пользу дольщика миллионную неустойку за нарушение сроков сдачи апартамента. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Калининградец заключил договор долевого участия в строительстве, по условиям которого застройщик обязался возвести объект недвижимости, сдать его в эксплуатацию и передать покупателю нежилое помещение площадью 46 кв. м. Гражданин внес оплату в полном объеме, но застройщик нарушил прописанные в договоре сроки и в течение последующих двух лет так и не отдал апартамент покупателю.
Дольщик обратился в суд, который постановил взыскать со стройфирмы неустойку 1 млн рублей. Поскольку организация-должник не исполнила решение суда добровольно, сотрудники службы приняли установленные законом меры. На счета застройщика был наложен арест. Далее судебные приставы вынесли запрет регистрационных действий в отношении пяти принадлежащих юрлицу помещений площадью от 100 до 243 кв. м, четырех машино-мест, здания площадью 60 кв. м и автомобиля марки «Geely Monjaro» 2024 г.в.
После этого стройфирма полностью погасила задолженность, а также дополнительно перечислила на счет отделения исполнительский сбор 122 тыс. рублей. Денежные средства в ближайшее время поступят взыскателю и в бюджет.