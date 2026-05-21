В зеркале ночи: под Калининградом открыли выставку о тайной жизни ночных животных

В Литературном музее в Чистых Прудах открылась необычная выставка «В зеркале ночи», посвященная загадочным животным, которые оживают после захода солнца. Экспозиция знакомит посетителей с обитателями лесов и водоемов, ведущими ночной образ жизни.
Гости музея смогут увидеть снимки с фотоловушек, таксидермические скульптуры и детские энциклопедии о животных. Среди главных героев выставки — бурый ушан, способный ориентироваться в темноте с помощью ультразвука, садовая соня, которая днём спит в гнездах, а ночью отправляется на поиски пищи, и бобр, преодолевающий за ночь десятки километров по воде.
Выставка будет работать в мае и июне 2026 года. Музейный комплекс находится в живописной природной зоне по дороге к Токаревскому железнодорожному мосту, Красному лесу и Виштынецкому озеру.