В Перми возбудили дело после нападения подростка на женщину в автобусе

ПЕРМЬ, 21 мая — РИА Новости. Следователи возбудили дело по факту применения насилия подростком в отношении женщины в автобусе в Перми, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что женщина в Перми сделала замечание подростку за курение в салоне автобуса, в ответ юноша ударил ее ногой.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.
Следователи устанавливают злоумышленника, причастного к совершению преступления.