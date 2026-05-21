В Перми возбудили дело после нападения подростка на женщину в автобусе

СК возбудил дело после нападения подростка на женщину в автобусе в Перми.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 21 мая — РИА Новости. Следователи возбудили дело по факту применения насилия подростком в отношении женщины в автобусе в Перми, сообщает пресс-служба СУСК по региону.

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что женщина в Перми сделала замечание подростку за курение в салоне автобуса, в ответ юноша ударил ее ногой.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают злоумышленника, причастного к совершению преступления.