Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельный вирус на лайнере: прибывших в Роттердам моряков проверили врачи

Все 27 человек, находившихся на борту лайнера MV Hondius, получили отрицательные результаты тестов на хантавирус после прибытия в порт Роттердам.

Все 27 человек, находившихся на борту лайнера MV Hondius, получили отрицательные результаты тестов на хантавирус после прибытия в порт Роттердам. Об этом говорится в письме министра здравоохранения Нидерландов Софи Херманс парламенту страны.

Как уточняется, медицинское обследование и лабораторное тестирование прошли 25 членов экипажа и два сотрудника Королевского института общественного здравоохранения и окружающей среды. Все результаты оказались отрицательными.

При этом власти подтвердили, что на данный момент зафиксировано 11 случаев заражения хантавирусом — девять подтвержденных и два вероятных. Все заболевшие связаны с рейсом лайнера MV Hondius.

Часть экипажа продолжает оставаться на борту судна для обеспечения его работы. Остальные помещены на домашний карантин или размещены в специальной карантинной зоне в роттердамском порту. На судне продолжаются санитарная обработка, инспекция и отбор образцов для дальнейших исследований.

18 мая портал NU.nl сообщал, что лайнер пришвартовался у причала № 7 в Роттердаме. Ранее власти Нидерландов подготовили 23 жилых модуля для обязательного карантина иностранных членов экипажа. Среди находившихся на борту были граждане России, Польши, Украины и Филиппин.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вспышка инфекции была зафиксирована во время рейса судна, следовавшего из Тенерифе в Нидерланды. Сообщалось о трех погибших и одном госпитализированном в Йоханнесбурге пациенте.

Лайнер MV Hondius вышел в рейс из аргентинского города Ушуайя и направлялся к Кабо-Верде. На борту находились около 150 человек, среди которых были граждане Великобритании, Испании, Нидерландов и США.

Читайте также: Тревожный сигнал после 50: врач предупредил мужчин о скрытой угрозе.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше