Смертельный вирус на лайнере: прибывших в Роттердам моряков проверили врачи

Все 27 человек, находившихся на борту лайнера MV Hondius, получили отрицательные результаты тестов на хантавирус после прибытия в порт Роттердам. Об этом говорится в письме министра здравоохранения Нидерландов Софи Херманс парламенту страны.
Как уточняется, медицинское обследование и лабораторное тестирование прошли 25 членов экипажа и два сотрудника Королевского института общественного здравоохранения и окружающей среды. Все результаты оказались отрицательными.
При этом власти подтвердили, что на данный момент зафиксировано 11 случаев заражения хантавирусом — девять подтвержденных и два вероятных. Все заболевшие связаны с рейсом лайнера MV Hondius.
Часть экипажа продолжает оставаться на борту судна для обеспечения его работы. Остальные помещены на домашний карантин или размещены в специальной карантинной зоне в роттердамском порту. На судне продолжаются санитарная обработка, инспекция и отбор образцов для дальнейших исследований.
18 мая портал NU.nl сообщал, что лайнер пришвартовался у причала № 7 в Роттердаме. Ранее власти Нидерландов подготовили 23 жилых модуля для обязательного карантина иностранных членов экипажа. Среди находившихся на борту были граждане России, Польши, Украины и Филиппин.
По данным Всемирной организации здравоохранения, вспышка инфекции была зафиксирована во время рейса судна, следовавшего из Тенерифе в Нидерланды. Сообщалось о трех погибших и одном госпитализированном в Йоханнесбурге пациенте.
Лайнер MV Hondius вышел в рейс из аргентинского города Ушуайя и направлялся к Кабо-Верде. На борту находились около 150 человек, среди которых были граждане Великобритании, Испании, Нидерландов и США.
Читайте также: Тревожный сигнал после 50: врач предупредил мужчин о скрытой угрозе.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.