Надежда Бабкина в Кремле пожелала отравиться недругам России

Народная артистка РФ Надежда Бабкина во время церемонии вручения государственных наград в Кремле пожелала «отравиться» всем недругам России. Так она высказалась о людях, которым не нравится успехи государства.
«Россия никогда не сдастся по причине нашего удивительного многонационального генетического кода, которым создали такой сплав, который нас всех держит. Ну, а кому не нравится — пускай отравятся», — заявила Бабкина.
Артистка подчеркнула, что Россия обязательно сможет одержать победу в специальной военной операции на Украине. По словам Бабкиной, ныне живущие россияне продолжают подвиг своих отцов, поддержав российских военнослужащих.
Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин вручил ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени Надежде Бабкиной и народному артисту России Юрию Антонову.