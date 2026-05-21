Кипр столкнулся с последствиями напряженности на Ближнем Востоке

До 2022 года россияне оставались одной из крупнейших групп иностранных туристов на Кипре, уступая только путешественникам из Великобритании. После сокращения числа российских отдыхающих местная индустрия туризма понесла серьезные финансовые потери, которые оценивались примерно в 600 миллионов евро.