Кипр столкнулся с последствиями напряженности на Ближнем Востоке

Кипр сумел адаптироваться после резкого сокращения потока туристов из России, однако теперь туристическая отрасль острова сталкивается с новыми проблемами на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Лента.ру.
До 2022 года россияне оставались одной из крупнейших групп иностранных туристов на Кипре, уступая только путешественникам из Великобритании. После сокращения числа российских отдыхающих местная индустрия туризма понесла серьезные финансовые потери, которые оценивались примерно в 600 миллионов евро.
Сильнее всего последствия отразились на гостиницах, ресторанах, магазинах и других сферах, связанных с туристическим бизнесом. Российские туристы долгое время считались важной частью экономики острова.
Позднее власти и представители бизнеса начали перестраивать отрасль. Кипр активизировал работу по привлечению туристов из Великобритании, Израиля, Польши и Германии. Кроме того, остров расширил авиасообщение, в том числе за счет рейсов лоукостеров.
Как отмечает издание, такие меры позволили частично компенсировать потери и улучшить отдельные показатели туристического сектора по сравнению с предыдущими периодами.
При этом российские граждане полностью не исчезли с Кипра. Остров продолжает оставаться популярным направлением для релокации благодаря мягкому климату, сравнительно доступной стоимости жизни и близости к европейским странам.
Однако теперь дополнительным фактором риска для туристической отрасли стала близость Кипра к Ближнему Востоку. Эскалация в регионе может повлиять на авиаперевозки, уровень безопасности и настроения путешественников.
Для экономики Кипр туристическая сфера остается одной из ключевых отраслей. Любые изменения в международной обстановке, влияющие на поток отдыхающих и транспортное сообщение, способны заметно отражаться на доходах бизнеса и загрузке курортной инфраструктуры.
