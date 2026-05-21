«Локомотив» завоевал Кубок Гагарина во второй раз

Ярославский «Локомотив» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, обыграв «Ак Барс» в шестом матче финальной серии со счетом 3:2.
Решающая встреча прошла в Ярославле. В составе победителей дубль оформил Егор Сурин, еще одну шайбу забросил Максим Шалунов. У казанского клуба отличились Нэйтан Тодд и Никита Лямкин.
Таким образом, «Локомотив» выиграл финальную серию со счетом 4−2.
На пути к титулу ярославцы прошли «Спартак» (4−1), «Салават Юлаев» (4−0) и «Авангард» (4−3).
В финале команды обменивались победами в первых четырех матчах. «Локомотив» выиграл первую встречу со счетом 3:1, затем «Ак Барс» сравнял серию после победы 5:1. После этого ярославцы вновь вышли вперед, победив 4:1, однако казанский клуб снова восстановил равенство — 2:1. Пятый матч остался за «Локомотивом» — 4:1.
Для клуба из Ярославля этот Кубок Гагарина стал вторым в истории.