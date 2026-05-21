«Локомотив» завоевал Кубок Гагарина во второй раз

«Локомотив» обыграл «Ак Барс» и во второй раз в истории завоевал Кубок Гагарина.

Источник: Аргументы и факты

Ярославский «Локомотив» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, обыграв «Ак Барс» в шестом матче финальной серии со счетом 3:2.

Решающая встреча прошла в Ярославле. В составе победителей дубль оформил Егор Сурин, еще одну шайбу забросил Максим Шалунов. У казанского клуба отличились Нэйтан Тодд и Никита Лямкин.

Таким образом, «Локомотив» выиграл финальную серию со счетом 4−2.

На пути к титулу ярославцы прошли «Спартак» (4−1), «Салават Юлаев» (4−0) и «Авангард» (4−3).

В финале команды обменивались победами в первых четырех матчах. «Локомотив» выиграл первую встречу со счетом 3:1, затем «Ак Барс» сравнял серию после победы 5:1. После этого ярославцы вновь вышли вперед, победив 4:1, однако казанский клуб снова восстановил равенство — 2:1. Пятый матч остался за «Локомотивом» — 4:1.

Для клуба из Ярославля этот Кубок Гагарина стал вторым в истории.

Ранее бывший тренер сборной России Юрий Семин заявил, что петербургский «Зенит» выиграл чемпионат России по футболу за счет опыта и ошибки «Краснодара» в матче с «Динамо».