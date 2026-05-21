«Локомотив» завоевал Кубок Гагарина во второй раз

В финале команды обменивались победами в первых четырех матчах. «Локомотив» выиграл первую встречу со счетом 3:1, затем «Ак Барс» сравнял серию после победы 5:1. После этого ярославцы вновь вышли вперед, победив 4:1, однако казанский клуб снова восстановил равенство — 2:1. Пятый матч остался за «Локомотивом» — 4:1.