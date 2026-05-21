В Госдуме призвали отменить все ужесточения по семейной ипотеке

Председатель партии «Справедливая Россия» и депутат Государственной думы Сергей Миронов раскритиковал введенные в феврале 2026 года ограничения на семейную ипотеку. Он заявил, что они негативно сказались на рынке новостроек, и теперь следует отменить все подобные меры, введенные для семей за последние годы.
Парламентарий подчеркнул, что нововведения создают проблемы как для семей, так и для строительного рынка. Миронов предложил отменить все ужесточения от Министерства финансов и дать людям больше возможностей улучшать жилищные условия.
Он также выступил за снижение ставки семейной ипотеки при рождении детей: для семей с двумя детьми — под четыре процента, с тремя — под два процента, а для молодых многодетных семей — беспроцентные ссуды. По мнению депутата, если Минфин желает сберечь бюджет, то ему следует уговорить руководство Центрального банка снизить ключевую ставку.
— Чтобы не было дикого разрыва между рыночными и льготными ставками, который компенсирует государство. А граждане не тонули в пожизненных долгах по кредитам, — передает слова Миронова Газета.ru.
