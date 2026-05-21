Главные новости за 21 мая. Ростов

Средняя цена автомобиля с пробегом в Ростовской области в апреле достигла 1,68 млн руб. Это на 8,4% выше показателя начала года (1,55 млн руб.). Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе сервиса «Авто.ру». В марте и апреле 2026 года на рынке наметилось оживление за счет снижения ставки рефинансирования и улучшения валютных курсов, и потребители купили почти на 6% больше автомобилей, чем годом ранее. В лидерах по прежнему остаются доступные корейские модели.