Пушилин отметил пользу боевого опыта Героя РФ Емельянова на госслужбе

ДОНЕЦК, 21 мая. /ТАСС/. Боевой опыт заместителя председателя правительства ДНР Ильи Емельянова, которому присвоено звание Героя России, является бесценным и на государственной службе. Об этом в своем поздравлении написал глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее президент РФ Владимир Путин в Кремле вручил «Золотую Звезду» Героя России Емельянову.
«Судьба Ильи неразрывно связана с борьбой за будущее нашей республики. Он ушел в ополчение в 2014 году, когда ему был всего 21. Прошел Пески, аэропорт, авдеевскую промку (имеется в виду освобождение поселка Пески под Донецком, Донецкого аэропорта и промзоны в Авдеевке — прим. ТАСС). Стал одним из командиров легендарной 114-й бригады, на счету которой самое большое количество освобожденных населенных пунктов. Теперь этот бесценный боевой опыт получает новое применение в государственном строительстве. Это и есть путь героя», — написал Пушилин в Telegram-канале.
Емельянов — Герой ДНР, участник программы «Время героев». За боевые заслуги награжден двумя орденами Мужества и медалью «За отвагу». Был назначен на пост заместителя председателя правительства региона в феврале, занимается вопросами жизнеобеспечения освобожденных территорий.