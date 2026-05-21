Пушилин отметил пользу боевого опыта Героя РФ Емельянова на госслужбе

«Судьба Ильи неразрывно связана с борьбой за будущее нашей республики. Он ушел в ополчение в 2014 году, когда ему был всего 21. Прошел Пески, аэропорт, авдеевскую промку (имеется в виду освобождение поселка Пески под Донецком, Донецкого аэропорта и промзоны в Авдеевке — прим. ТАСС). Стал одним из командиров легендарной 114-й бригады, на счету которой самое большое количество освобожденных населенных пунктов. Теперь этот бесценный боевой опыт получает новое применение в государственном строительстве. Это и есть путь героя», — написал Пушилин в Telegram-канале.