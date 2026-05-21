Марзоев рассказал, о чем говорил с Путиным после получения награды сына

Аркадий Марзоев, командующий 18-й армией Южного военного округа и отец погибшего Героя России Василия Марзоева, рассказал, о чем говорил с Владимиром Путиным после получения награды сына.
«Он просто спросил, как дела, чего бы я хотел», — рассказал в беседе с ИС «Вести» Аркадий Марзоев.
По его словам, он ответил, что хотел бы продолжать служить Родине.
«Я правильно воспитывал сына. И все, что он сделал, он сделал так, как он должен был это сделать. Согласно тому кодексу семейному, который у нас принят», — добавил генерал-лейтенант.
Ранее 21 мая сообщалось, что Владимир Путин вручил госнарады выдающимся россиянам. В том числе, посмертно знаки отличия получили родственники Героев России — лейтенанта Василия Марзоева и капитана Александра Резанова.