Вечерний@Калининград: разбор полётов, «плоский» компромисс и зоны для «управляек»

Выборы не за горами, а стало быть, пришло время для политических партий активно напоминать о себе громкими заявлениями и обещаниями разрешить какую-нибудь особенно злостную проблему. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на этой неделе в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Калининграде состоялось заседание «круглого стола» по вопросу субсидированных авиаперевозок для местного населения.
Не стало сюрпризом и то, что во главе этого самого стола оказались участники процедуры предварительного голосования «Единой России» — спикер Заксобрания Андрей Кропоткин, депутат Госдумы Марина Оргеева, вице-премьер Наталья Ищенко и представитель «Молодой Гвардии Единой России» Захар Климов. Удивило другое: в процессе обсуждения крайне болезненной для региона проблемы авиперевозок выяснилось, что некоторые участники встречи, мягко говоря, «не в теме».
В частности, для них стал неприятным сюрпризом давно известный калининградцам факт, что у «Аэрофлота» субсидированные билеты закончились еще в начале года. Да и звучавшие на «круглом столе» общие фразы вроде «цены сегодня действительно очень большие, сложно людям, особенно если с детьми», «сидеть и отслеживать субсидированные билеты — это невозможно» и «калининградцы не должны страдать из-за того, что регион популярен и цена на билеты растёт» также мало походили на четкий план действий и «погруженность» в суть проблемы. При этом возникало смутное ощущение, что беды «страдающих калининградцев», вынужденных «охотиться» за субсидированными билетами, озаботили определенных участников «предпраймеризной» встречи лишь потому, что в сентябре последним понадобятся голоса первых на выборах. Самих же их цены на билеты особо не тревожат, потому что, как говорится, «могут себе позволить».
Впрочем, справедливости ради отметим, что конкретика на «круглом столе» все-таки случилась. Внес ее сенатор Шендерюк-Жидков, который на теме калининградских авиасубсидий, что называется, «собаку съел». «Я думаю, что мы не сможем до начала летнего периода исправить механизм, — честно признался он. — Но главная сейчас наша задача — добиться от Минтранса дополнительных выделений средств, для того чтобы билеты всё-таки появились в продаже, потому что последняя субсидия в апреле была так мала, что досталась только компании S7». Понятно, что стопроцентной гарантии положительного ответа Минтранса калининградцам сегодня не даст никто, однако хочется верить, что приближающиеся выборы все же повышают такие шансы. Иначе зачем региональным единороссам было устраивать весь этот показательный «разбор полётов».
Между тем первые положительные решения вполне ожидаемо не заставили себя ждать. Правда, речь не о субсидированных билетах, а о так называемых «плоских тарифах». Они применяются «Аэрофлотом», и полет в оба конца до Москвы и обратно обходится по такому тарифу в 13000 рублей. Не 7600, как по субсидированным, но всё же получше, чем за 24000 без багажа, как предлагал последние дни «Аэрофлот» на июль.
О том, что авиакомпания открывает дополнительные рейсы с билетами по «плоскому» тарифу между Москвой и Калининградом, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Он также рассказал, что «Аэрофлот» запускает два дополнительных рейса (утром и вечером) и калининградцы смогут приобрести их в приоритетном порядке. Что любопытно — эту схему сенатор Шендерюк-Жидков предлагал реализовать еще в декабре, а про утренние и вечерние рейсы говорил 19 мая на «круглом столе» спикер Кропоткин. Вобщем, случилось первое ожидамое чудо, из которого откровенно торчат предвыборные уши. Но и на том спасибо.
Правда, не обошлось, как обычно, без черномырдинского «хотели как лучше, получилось как всегда». Выяснилось, что билеты по плоским тарифам на сайте «Аэрофлота» почему-то продаются в разделе субсидированных перевозок, и желающих их купить жителей предупреждают, что они смогут воспользоваться ими всего четыре раза. По всей видимости, в «Аэрофлоте» просто не успели «докрутить» до ума функционал. Да и не очень понятно, где будем искать субсидированные билеты, когда они наконец появятся (а что появятся, надежда не умирает). Другой вопрос, что все это напоминает анекдот про козу в малогабаритной квартире. Надо было загнать калининградцев в такие невыносимые условия, чтобы они радовались даже такой возможности, как билеты почти в два раза дороже субсидированных.
Текст: Оксана Шевченко, Оксана Обрехт, фото «Нового Калининграда».