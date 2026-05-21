Вечерний@Калининград: разбор полётов, «плоский» компромисс и зоны для «управляек»

Правда, не обошлось, как обычно, без черномырдинского «хотели как лучше, получилось как всегда». Выяснилось, что билеты по плоским тарифам на сайте «Аэрофлота» почему-то продаются в разделе субсидированных перевозок, и желающих их купить жителей предупреждают, что они смогут воспользоваться ими всего четыре раза. По всей видимости, в «Аэрофлоте» просто не успели «докрутить» до ума функционал. Да и не очень понятно, где будем искать субсидированные билеты, когда они наконец появятся (а что появятся, надежда не умирает). Другой вопрос, что все это напоминает анекдот про козу в малогабаритной квартире. Надо было загнать калининградцев в такие невыносимые условия, чтобы они радовались даже такой возможности, как билеты почти в два раза дороже субсидированных.