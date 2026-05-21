История хоккейного клуба "Локомотив"

7 сентября 2011 года «Локомотив» вылетал чартерным рейсом из ярославского аэропорта Туношна в Минск на свой первый матч в рамках КХЛ сезона-2011/12. Перевозивший спортсменов пассажирский самолет Як-42Д российской авиакомпании «Як Сервис» (регистрационный номер RA-42434) разбился практически сразу после взлета. Набрав высоту 5−6 метров, он столкнулся с радиомаяком, врезался в землю на берегу реки Туношонки и взорвался. На борту находились 45 человек: 8 членов экипажа и 37 пассажиров — спортсмены, тренеры, врачи, обслуживающий персонал команды. В катастрофе выжили двое: нападающий «Локомотива» Александр Галимов (спустя пять дней он умер в больнице от ожогов) и инженер по наземному обслуживанию самолета Александр Сизов, находившийся среди пассажиров.