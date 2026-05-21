История хоккейного клуба "Локомотив"

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 мая 2026 года ярославский хоккейный клуб «Локомотив» второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина — главного трофея Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В шестом матче финальной серии он обыграл на выезде казанский «Ак Барс» со счетом 3:2, доведя общий счет своих побед до четырех. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этом хоккейном клубе.
История.
Отсчет современной истории клуба принято вести с 1990 года. Тогда хоккейная команда «Торпедо» (это название «Локомотив» носил до 2000 года), выступавшая в высшей лиге чемпионата СССР, вышла из состава спортклуба Ярославского моторного завода и была преобразована в самостоятельный коллектив.
В 1992 году клуб выступал в чемпионате СНГ, а затем, до 1996 года, — в Межнациональной хоккейной лиге — турнире, объединявшем ведущие клубы ряда стран бывшего СССР. С 1996 по 2008 год «Локомотив» играл в хоккейной Суперлиге.
В 2008 году клуб стал участником Континентальной хоккейной лиги — турнира, в котором ныне представлены команды из России, Белоруссии, Казахстана и Китая. В КХЛ «Локомотив» провел сезоны-2008/09, 2009/10 и 2010/11. В первом из них команда вышла в финальную серию плей-офф, но проиграла «Ак Барсу». В сезонах-2009/10 и 2010/11 «Локомотив» доходил до полуфинальной стадии Кубка Гагарина.
7 сентября 2011 года «Локомотив» вылетал чартерным рейсом из ярославского аэропорта Туношна в Минск на свой первый матч в рамках КХЛ сезона-2011/12. Перевозивший спортсменов пассажирский самолет Як-42Д российской авиакомпании «Як Сервис» (регистрационный номер RA-42434) разбился практически сразу после взлета. Набрав высоту 5−6 метров, он столкнулся с радиомаяком, врезался в землю на берегу реки Туношонки и взорвался. На борту находились 45 человек: 8 членов экипажа и 37 пассажиров — спортсмены, тренеры, врачи, обслуживающий персонал команды. В катастрофе выжили двое: нападающий «Локомотива» Александр Галимов (спустя пять дней он умер в больнице от ожогов) и инженер по наземному обслуживанию самолета Александр Сизов, находившийся среди пассажиров.
Сезон 2011/12 «Локомотив» провел не в КХЛ, а в Высшей хоккейной лиге (ныне — Всероссийская хоккейная лига, второй по силе дивизион российского профессионального хоккея). Его новый состав был сформирован из игроков молодежной команды, а также хоккеистов, приглашенных из других клубов.
С сезона-2012/13 «Локомотив» возобновил участие в КХЛ.
Руководство, арена.
Президент клуба — Юрий Яковлев, председатель правления — Сергей Кобзев. Главный тренер с июля 2025 года — канадец Боб Хартли.
Домашние матчи команда проводит в универсальном культурно-развлекательном комплексе «Арена 2000. Локомотив», открытом в 2001 году и вмещающем 8 тыс. зрителей.
Игроки и трофеи.
В текущем составе команды выступают защитник Александр Елесин (серебряный медалист Олимпиады 2022 года), форварды Александр Радулов (чемпион мира 2008 и 2009 годов), Артур Каюмов (серебряный медалист Олимпиады-2022), словацкий защитник Мартин Гернат (бронзовый медалист Олимпиады 2022 года) и др.
«Локомотив» является трехкратным чемпионом России (1997, 2002, 2003), двукратным обладателем Кубка Гагарина (2025, 2026).
Кубок Гагарина.
Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги. Назван в честь первого космонавта планеты Юрия Гагарина (1934−1968). Первый розыгрыш состоялся в сезоне-2008/09. Помимо «Локомотива», его обладателями становились «Ак Барс» (2009, 2010, 2018), уфимский «Салават Юлаев» (2011), московское «Динамо» (2012, 2013), магнитогорский «Металлург» (2014, 2016, 2024), петербургский СКА (2015, 2017), московский ЦСКА (2019, 2022, 2023) и омский «Авангард» (2021). В 2020 году розыгрыш плей-офф был прерван досрочно из-за пандемии коронавирусной инфекции, трофей не вручался.