Названа неожиданная польза мата

KP.RU рассказал, что нецензурная брань в адрес ребенка может нанести серьезный вред его психике и отразиться на поведении во взрослой жизни. Агрессивная речь со стороны родителей по своему воздействию сопоставима с физическим наказанием. В результате такого воздействия у ребенка со временем снижается уровень самоконтроля, и в стрессовых ситуациях ему становится сложнее справляться с эмоциями.