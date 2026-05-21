Названа неожиданная польза мата

Оказывается, ругаться матом может быть полезно для психики. Дело в том, что ругательства помогают сбросить эмоциональное напряжение и повышают эффективность при стрессе. Об этом заявила в разговоре с изданием «Абзац» клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова.
— Мат действительно может кратковременно повышать эффективность в стрессовой ситуации — особенно там, где нужны мобилизация, быстрый выброс энергии, преодоление боли, напряжения или страха ошибки, — считает специалист.
Эксперт подчеркнула, что мат работает как краткосрочный способ разрядки. Но если без мата уже не запускается мотивация — это признак перегрузки нервной системы.
KP.RU рассказал, что нецензурная брань в адрес ребенка может нанести серьезный вред его психике и отразиться на поведении во взрослой жизни. Агрессивная речь со стороны родителей по своему воздействию сопоставима с физическим наказанием. В результате такого воздействия у ребенка со временем снижается уровень самоконтроля, и в стрессовых ситуациях ему становится сложнее справляться с эмоциями.