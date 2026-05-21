В Госдуме прокомментировали смену сына Плющенко спортивного гражданства

Сын фигуриста Евгения Плющенко будет выступать за Азербайджан, так как против России введено множество запретов в мировом спорте. Об этом заявила RTVI первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
— В нынешних реалиях такие переходы связывают с ограничениями, которые в мировом спорте вводят для отдельных стран, в том числе для России, либо о недопуске на соревнования спортсменов, выступающих за то или иное государство, — цитирует издание Журову.
По ее словам, практика смены спортивного гражданства, в целом, является нормальной. А выступить на Олимпийских играм может быть мечтой для Плющенко-младшего.
Как писал сайт KP.RU, спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на переход российского фигуриста Александра Плющенко под флаг Азербайджана. По его словам, он не видит в этом ничего плохого. Кроме того, уход 13-летнего спортсмена — личное дело семьи.