Ассоциация Dobro объявила о начале заявочной кампании для вступления новых стран-участниц

СМОЛЕНСК, 21 мая. /ТАСС/. Соучредители Международной ассоциации волонтерских и некоммерческих организаций Dobro утвердили критерии членства для новых стран-участниц. Прием заявок на вступление стартует с 1 июня 2026 года. Решение было принято в ходе второго заседания Совета ассоциации в Смоленске, сообщили ТАСС в пресс-службе ассоциации.
«В Смоленске 20−21 мая прошло второе заседание Совета Международной ассоциации волонтерских и некоммерческих организаций Dobro. Соучредители из России, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Индии, ЮАР и других стран обсудили расширение состава, рассмотрели варианты единого логотипа и определили стратегические приоритеты до 2030 года. Совет также утвердил критерии вступления в ассоциацию и запуск заявочной кампании для новых организаций с 1 июня по 15 июля 2026 года», — сказали в пресс-службе.
Как отметила председатель Международной ассоциации Dobro, руководитель Ассоциации волонтерских организаций Таджикистана Зарнигор Раджабзода, «у России есть колоссальный опыт», который помогает развивать волонтерское движение. «Уверена, сегодня нам удастся принять важные решения, чтобы в новом темпе запустить активную работу. Начало всегда даётся непросто, но с такой сильной командой мы многого добились», — заявила Раджабзода, подтвердив готовность объединения к системному расширению.
Как уточнили в пресс-службе ассоциации, стратегические приоритеты ассоциации предполагают проведение совместных гуманитарных миссий, обмен методиками подготовки добровольцев и технологизацию успешных национальных практик для вывода их на международный уровень.
Отдельным пунктом повестки стало развитие единой цифровой экосистемы. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы Добро.рф Артем Метелев презентовал партнерам платформу Dobro.org. К 2030 году этот ресурс планируется развить в международный бренд социальной кооперации, который объединит 1 млн пользователей со всего мира, обеспечивая координацию волонтеров и НКО.
Кроме того, совет заслушал отчеты о первых межстрановых проектах. В частности, успешной практикой признана совместная «Миссия добро», проведенная в апреле в Узбекистане силами волонтеров Таджикистана, Узбекистана и России. Участники из ЮАР выразили заинтересованность в запуске платформы пожертвований, презентация которой запланирована на сентябрь 2026 года.
В работе заседания приняли участие представители России, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Индии и ЮАР. В преддверии основных мероприятий соучредители посетили смоленские реабилитационные центры и НКО, включая центр «Вишенки» и «Дом для мамы», где ознакомились с российскими практиками инклюзивного ухода и социальной поддержки.
