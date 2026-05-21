Названы опасные последствия яркого солнца для глаз

Офтальмолог Кухарская: яркое солнце может спровоцировать развитие катаракты.

Источник: Комсомольская правда

Яркое солнце способно навредить не только коже, но и глазам. Дело в том, что воздействие ультрафиолета может спровоцировать катаракту, об этом сообщила изданию «Газета.Ru» офтальмолог клиники Юлия Кухарская.

— Продолжительное воздействие ультрафиолетового излучения входит в число факторов риска развития катаракты. Без надлежащей защиты длительное пребывание на солнце может вызвать усталость глаз, повышенную светочувствительность и дискомфорт, — приводит издание слова врача.

Доктор напомнила, что солнцезащитные очки бывают разных категорий затемнения — разные категории нужно использовать в городе, на пляже или в горах.

360.ru предупредил, что в горах воздух более разреженный, а уровень ультрафиолета выше, поэтому туристы и экстремалы обязательно должны надевать солнцезащитные очки или маски. Иначе слепящий свет вызовет засветы макулярной области — пятна, которые возникают, если, например, посмотреть на Солнце. При длительном и интенсивном воздействии на желтое пятно сетчатки возникают и ее ожоги.