РФС зарегистрировал Зырянова на довыборы в исполком

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) зарегистрировал кандидатуру председателя правления петербургского «Зенита» Константина Зырянова на довыборы в исполком организации. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Также в число кандидатов вошли член совета директоров московского «Спартака» Иван Масляев и президент казанского «Рубина» Марат Сафиуллин. Довыборы в исполком состоятся на очередной конференции РФС 27 июня.
Зырянову 48 лет, в период игровой карьеры он выступал за «Зенит» с 2007 по 2014 год, став трехкратным чемпионом России, обладателем кубка страны. Дважды Зырянов выигрывал Суперкубок России, становился победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Помимо этого, он играл за пермский «Амкар» и московское «Торпедо». В 2008 году в составе сборной России завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы. Позднее Зырянов начал тренерскую карьеру, работал в системе «Зенита», а также в новороссийском «Черноморце».