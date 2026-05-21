РФС зарегистрировал Зырянова на довыборы в исполком

Зырянову 48 лет, в период игровой карьеры он выступал за «Зенит» с 2007 по 2014 год, став трехкратным чемпионом России, обладателем кубка страны. Дважды Зырянов выигрывал Суперкубок России, становился победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Помимо этого, он играл за пермский «Амкар» и московское «Торпедо». В 2008 году в составе сборной России завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы. Позднее Зырянов начал тренерскую карьеру, работал в системе «Зенита», а также в новороссийском «Черноморце».