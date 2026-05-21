Описал Христа: британец провел 18 дней и заявил, что встретился с Иисусом

Житель Великобритании Гейб Пуаро поделился необычной историей о своем духовном опыте после пережитой клинической смерти. Еще в октябре 2021 года мужчина получил серьезную черепно-мозговую травму после падения с электроскейтборда.
Его состояние было критическим, и медики несколько дней боролись за его жизнь из-за высокого внутричерепного давления. После 18 дней в коме Пуаро пришел в сознание и рассказал о своих переживаниях в разговоре с подкастером Лайлой Роуз.
Он поведал, что во время своего бессознательного состояния якобы оказался на небесах и встретил Иисуса Христа. По его словам, Иисус предстал перед ним как человек среднего роста с смуглой кожей и слегка волнистыми волосами. Пуаро подчеркнул, что словами сложно точно описать внешний вид Спасителя.
Он считает, что наиболее близким изображением является Туринская плащаница, хотя даже она, по мнению британца, не может передать всю полноту увиденного им. После своего восстановления Пуаро стал активно делиться своим духовным опытом и взглядами на религию, передает таблоид The Mirror.
Жительница Калифорнии Эмбер Бейкер рассказала, что в 2018 году во время тяжелого приступа астмы ей показалось, что рядом появилась покойная бабушка, которая помогала ей дышать. Также рядом с женщиной якобы находилась другая фигура, связанная с ощущением поддержки и спокойствия.