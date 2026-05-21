Древний железный меч с нефритовым перекрестием нашли в Башкирии

В Башкирии обнаружили редкий железный меч эпохи раннего железа с нефритовым перекрестием. Находку уже передали в Национальный музей республики.
Артефакт случайно нашел житель Кигинского района на склоне горы напротив своего дома.
По данным музея, длина двулезвийного меча составляет почти 90 сантиметров. Специалисты предполагают, что оружие принадлежало кочевникам и могло иметь китайское происхождение.
Меч датируют I-II веками нашей эры.
Как отмечают эксперты, это первый подобный артефакт с нефритовым перекрестием, найденный на территории региона.
Предполагается, что место обнаружения могло быть древним святилищем, где проводились обряды поклонения богу войны.
Специалисты планируют провести дополнительные исследования находки, чтобы точнее определить происхождение меча и его историческую ценность.
