Дегтярев назвал вторую победу "Локомотива" в КХЛ показателем системной работы

«Второй чемпионский титул подряд — показатель высокого уровня команды и большой системной работы клуба. Финальная серия с “Ак Барсом” получилась напряженной и интригующей, с хоккеем мирового класса. За исходом состязания следила вся страна, а Казань на время финала превратилась в настоящую хоккейную столицу. “Локомотив” заслуженно подтвердил статус сильнейшего клуба России», — написал Дегтярев.