Дегтярев назвал вторую победу "Локомотива" в КХЛ показателем системной работы

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Вторая подряд победа ярославского «Локомотива» в плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) говорит о большой системной работе клуба. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
Ранее ТАСС сообщал, что «Локомотив» со счетом 3:2 обыграл казанский «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Железнодорожники выиграли серию со счетом 4−2.
«Второй чемпионский титул подряд — показатель высокого уровня команды и большой системной работы клуба. Финальная серия с “Ак Барсом” получилась напряженной и интригующей, с хоккеем мирового класса. За исходом состязания следила вся страна, а Казань на время финала превратилась в настоящую хоккейную столицу. “Локомотив” заслуженно подтвердил статус сильнейшего клуба России», — написал Дегтярев.
Команда из Ярославля во второй раз подряд завоевала Кубок Гагарина. В прошлом сезоне в финале ярославцы в пяти матчах победили челябинский «Трактор».