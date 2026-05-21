Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дегтярев назвал вторую победу "Локомотива" в КХЛ показателем системной работы

В финальной серии ярославская команда обыграла казанский "Ак Барс"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Вторая подряд победа ярославского «Локомотива» в плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) говорит о большой системной работе клуба. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Ранее ТАСС сообщал, что «Локомотив» со счетом 3:2 обыграл казанский «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Железнодорожники выиграли серию со счетом 4−2.

«Второй чемпионский титул подряд — показатель высокого уровня команды и большой системной работы клуба. Финальная серия с “Ак Барсом” получилась напряженной и интригующей, с хоккеем мирового класса. За исходом состязания следила вся страна, а Казань на время финала превратилась в настоящую хоккейную столицу. “Локомотив” заслуженно подтвердил статус сильнейшего клуба России», — написал Дегтярев.

Команда из Ярославля во второй раз подряд завоевала Кубок Гагарина. В прошлом сезоне в финале ярославцы в пяти матчах победили челябинский «Трактор».